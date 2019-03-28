Kriz devam ediyor! Destek alamadı

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oyladı. Oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamadı.
OYLANAN 8 BREXIT ÖNERGESİ
- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma
- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi
- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi
- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi
- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması
- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi
- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması
- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi.