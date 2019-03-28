28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Türkiye'nin gözü bu davada

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Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu.
Türkiye'nin gözü bu davada
Türkiye'nin gözü bu davada Türkiye'nin gözü bu davada Türkiye'nin gözü bu davada

Giresun’da ‘intihar’ etti denilen Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeni tartışma konusu oldu. Şüpheli ölümde, baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızına Eynesil Belediye başkanının yeğeninin aracıyla çarptığını ileri sürerek, kazanın üstünün kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Baba Vatan, kızının binadan atladığı iddialarını da reddederek, yapılan keşifte böyle bir durumun söz konusu olamayacağının kanıtlandığını kaydetti. KARAR’ın önceki gün manşete taşıdığı olayın ardından da üst üste açıklamalar geldi. İlk olarak Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz’ın ölümündeki trafik kazası iddiasının bulgularla doğrulanamadığını ancak soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de twitter hesabından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklamasını yer verdiği bir notla paylaştı. Gül, paylaşımında “Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor.  Süreci biz de yakından takip ediyoruz. Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır, güveniyoruz “ ifadelerine yer verdi.

Giresun Baro Başkanı Soner Karademir de, soruşturma hakkında açıklama yaptı. Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Giresun Barosunca ilk günden itibaren konunun titizlikle takip edildiğini kaydeden Karademir, “İddialar Baromuzca resen gündemimize alınarak 25 Şubat 2019’da yönetim kurulunca dosyaya müdahil olmaya karar verilip Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonumuz görevlendirilmiş, Görele Cumhuriyet Başsavcılığında bu doğrultuda gerekli tüm yasal müracaatlar yapılarak süreç başlatılmıştır” ifadesini kullandı.  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, bazı siyasilerin olayı örtbas çabalarına girdiği iddialarını dile getirdi: “Rabia Naz olayında intihar süsü verenlerin iddiaları adli tıp raporu ile çürütüldü ve intihar değil bilakis trafik kazası olduğu anlaşıldı. İddia o ki yaşanan elim hadisenin örtbas edilmesi için bizzat Nurettin Canikli devreye giriyor. Bu durum ülkede adaletin ne derecede acınası bir halde olduğunu gösteriyor.”

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Türkiye'nin gözü bu davadaTürkiye'nin gözü bu davadaRabia Naz’ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu.
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