Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Coşkun ile birlikte otomobildeki Emin Duha Özkaynakçı (20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Esma Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yapan otomobil ile yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, iddiaya göre yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
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Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attıSivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, iddiaya göre yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
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