28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:22Güneş 06:48Öğle 13:14İkindi 16:44Akşam 19:31Yatsı 20:51
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 92.584 0.79
  • Altın: 230,639 2.81
  • Dolar: 5,4728 2.41
  • Euro: 6,1607 2.45

YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması

»
YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık...
YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi.

Güven, seçime 3 gün kala seçim güvenliğiyle ilgili bilgi verdi.

Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini belirten Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğunu belirtti.

Güven, seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını söyleyerek, "Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirleri aldık" dedi.

KAPAT [X]
"DÜNYADA İLK BUNU BİZ YAPIYORUZ"

Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunun altını çizen Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Güven, bu kişilerin sandık başlarında görev yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler, itirazlara ilk aşamada onlar karar verecekler. Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi de bu."

GÜVENCEMİZ, TEMİNATIMIZ BUNLAR

"Bu konuda bugüne kadar mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma gibi bir itirazın gelmediğini kaydeden Güven, sandık başında sayım dökümlerin yine siyasi partiler tarafından yapıldığını anlattı.

Başkan Güven, eş zamanlı siyasi partiler gönderilen bu sayım döküm sonuçlarının tüm vatandaşların incelemesine de açıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız lütfen 2014'ten bu yana oy kullandıkları sandık sonuçlarını ıslak imzalı görmek istiyorlarsa 'ysk.gov.tr' adresine girsinler, çok basit bir iki işlemle görebilirler. Bu seçimlerden sonra da oy kullandıkları sandık sonuç tutanaklarını bizim sitemize girmek suretiyle görsünler. Bizim güvencemiz, teminatımız bunlar. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek itiraz gelmedi."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor cezaYenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekiplerce yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere 4 bin 530 TL ceza kesildi.
YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklamasıYSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklamasıYSK Başkanı Sadi Güven: Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık...
Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attıKampüste yarışan otomobillerden biri takla attıSivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, iddiaya göre yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Türkiye'nin gözü bu davadaTürkiye'nin gözü bu davadaRabia Naz’ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu.
AP'den plastiğe yasak!AP'den plastiğe yasak!Avrupa Parlamentosu (AP), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı onayladı.
Beklenen açıklama geldi! Tamamlandı...Beklenen açıklama geldi! Tamamlandı...ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.
  • Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi...28 Mart 2019 Perşembe 07:02
  • Başkan Erdoğan açık açık uyardı! Seçimden sonra görüşeceğiz!27 Mart 2019 Çarşamba 18:05
  • Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti!27 Mart 2019 Çarşamba 17:56
  • İbrahim Kalın'dan operasyon açıklaması27 Mart 2019 Çarşamba 15:49
  • Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek27 Mart 2019 Çarşamba 13:06
  • Mesai arkadaşını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
  • Türkiye'ye geliyor27 Mart 2019 Çarşamba 11:49
  • Tüm işlemler elektronik yapılacak27 Mart 2019 Çarşamba 11:40
  • Meteoroloji uyardı: Donacağız27 Mart 2019 Çarşamba 11:38
  • CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma!27 Mart 2019 Çarşamba 11:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri