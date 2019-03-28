28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:22Güneş 06:48Öğle 13:14İkindi 16:44Akşam 19:31Yatsı 20:51
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 92.584 0.79
  • Altın: 230,639 2.81
  • Dolar: 5,4728 2.41
  • Euro: 6,1607 2.45

'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza

»
Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekiplerce yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere 4 bin 530 TL ceza kesildi.
'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza
'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza 'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza 'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza

İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent'ten metroya binen ve Yenikapı'da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

SÜRÜCÜLERE 4 BİN 530 LİRA CEZA KESİLİP ARAÇLARI BAĞLANDI

Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, "Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" ve "ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçlarından 2 bin 265'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili açıklamada ise, "UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir" denildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor cezaYenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekiplerce yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere 4 bin 530 TL ceza kesildi.
YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklamasıYSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklamasıYSK Başkanı Sadi Güven: Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık...
Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attıKampüste yarışan otomobillerden biri takla attıSivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, iddiaya göre yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Türkiye'nin gözü bu davadaTürkiye'nin gözü bu davadaRabia Naz’ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu.
AP'den plastiğe yasak!AP'den plastiğe yasak!Avrupa Parlamentosu (AP), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı onayladı.
Beklenen açıklama geldi! Tamamlandı...Beklenen açıklama geldi! Tamamlandı...ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.
  • Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi...28 Mart 2019 Perşembe 07:02
  • Başkan Erdoğan açık açık uyardı! Seçimden sonra görüşeceğiz!27 Mart 2019 Çarşamba 18:05
  • Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti!27 Mart 2019 Çarşamba 17:56
  • İbrahim Kalın'dan operasyon açıklaması27 Mart 2019 Çarşamba 15:49
  • Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek27 Mart 2019 Çarşamba 13:06
  • Mesai arkadaşını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
  • Türkiye'ye geliyor27 Mart 2019 Çarşamba 11:49
  • Tüm işlemler elektronik yapılacak27 Mart 2019 Çarşamba 11:40
  • Meteoroloji uyardı: Donacağız27 Mart 2019 Çarşamba 11:38
  • CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma!27 Mart 2019 Çarşamba 11:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri