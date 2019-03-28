28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Yunanistan'da Ayasofya paniği

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Yunanistan'da Ayasofya paniği
Ayasofya'nın cami olarak anılması fikri Yunanistan'da gündeme oturdu.
Yunanistan'da Ayasofya paniği Yunanistan'da Ayasofya paniği Yunanistan'da Ayasofya paniği


Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerini devam ettirebilmek için Ayasofya ile ilgili şartlar öne sürdü.

 

AB'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından Türkiye'de, "Ayasofya ibadete açılsın" tartışmaları başladı.

"MÜZE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK"

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son olarak, "Ayasofya müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız." dedi.

YUNAN PANİKLEDİ

Bu sözler Yunan medyasında büyük paniğe yol açtı. Ayasofya tartışmaları bir anda Yunanistan'ın gündemine oturdu

UNESCO KARARINA GÜVENİYORLAR

Yunan medyası konuyu UNESCO yetkilileriyle görüşerek böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağını sordu. İddiaya göre UNESCO yetkilileri statünün değişmesi için, "Dünya Miras Komitesi'nin onayı alınmalı" dedi.

Ayasofya'nın ne olacağı konusunda UNESCO kararına güvenen Yunanistan, statünün değişmemesi için neler yapılabileceği konusunda günlerdir yazıp çiziyor.

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