28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Bakan açıkladı: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oyunu değiştirebilecek en önemli adım petrol ve doğal gaz aramacılığıdır" dedi. Bakan Dönmez, "Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getireceğiz. Akdeniz'de oldu bittiye izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Bakan açıkladı: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz
Bakan açıkladı: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz Bakan açıkladı: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz Bakan açıkladı: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından açılan fuar; TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından da destekleniyor.

TÜYAP'ta gerçekleştirilen Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nın açılışına, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal da katıldı.

Fuar'ın açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Petroleum Istanbul bu sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon. Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz.

Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin arttığını yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz. Türkiye'de petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz.

'OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız"

Bu yılki teması “Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar” ile geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon Marketlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuar; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği ortamı da sağlayacak.

Petroleum Istanbul 2019’u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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