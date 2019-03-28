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Cinayeti narkoz aydınlattı!

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Adana'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp, kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı.
Cinayeti narkoz aydınlattı!
Cinayeti narkoz aydınlattı! Cinayeti narkoz aydınlattı! Cinayeti narkoz aydınlattı!

Olay 27 Aralık 2017'de Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ile Ali S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraklıdı. Zanlılara 6.  Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.'nin ise yakalanması için karar çıkartıldı.

Katil zanlısı ise Antalya'ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya'da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana'ya ailesinin yanına geldi. Adana'da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı. Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi.

Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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