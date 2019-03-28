28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Venezuela tekrar diken üstünde!

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Rusya'nın Venezuela'ya asker göndermesi ve Trump'ın "Rusya'nın oradan çıkması gerek" demesinin ardından ülkede son dönemlerde azalan gerginlik tekrar yükseldi.
Venezuela tekrar diken üstünde!
Venezuela tekrar diken üstünde! Venezuela tekrar diken üstünde! Venezuela tekrar diken üstünde!

Siyasi ve ekonomik krizin yanı sıra elektrik kesintileri ile çalkantılı bir dönem yaşayan Venezuela’da sokaklar yeniden hareketleniyor.

 

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan muhalif lider Guaido, başkent Caracas’ın El Paraiso semtinde muhalefetin diğer partilerinden Demokratik Hareket’in merkezinde taraftarlarına seslendi.

 

Venezuela’daki muhalif liderlerden Manuel Rosales ve Henrique Capriles’in de eşlik ettiği Guaido, elektrik kesintilerini işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan’da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söyledi.

Guaido, "Tüm ülkede, kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için sokağa çıkıyoruz. Elektrikler gitti diye pasif oyuncular gibi bekleyemeyiz" dedi.

Ayrıca Venezuela’daki muhaliflerin AN çatısı altında kendi ülkelerine yönelik bir askeri müdahalenin meşrulaştırılması çağrılarına da değinen Guaido, net bir açıklama yapmadan her seçeceğin masada olduğunu ve bu durumun da konuşulacağını ifade etti.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Venezuela’da 7 Mart’ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren elektrik kesintilerinin ardından hafta başında ülkenin büyük bölümünü etkileyen yeni bir kesinti yaşanmış, hükümet bu kesintinin de bir sabotajdan kaynaklandığını savunmuştu.

Eğitim ve iş faaliyetlerine ara verilen ve elektriklerin kademeli olarak sağlandığı ülkede bugün yeni bir kesinti meydana gelmişti.

Hükümet, son kesintiye, devam eden onarım çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan bir arızanın neden olduğunu ve tüm ülkede elektriğin yakında yeniden sağlanacağını duyurmuştu.

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