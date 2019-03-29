ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısı

ABD'li senatörler F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini önlemek için yasa tasarısı hazırladı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın alması Washington'da endişelere neden olmuştu.

Yasa tasarısını hazırlayan dört isim arasında yer alan Demokrat senatör Jeanne Shaheen, "Rusya'nın NATO üyesi bir ülke olan Türkiye'de ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması olasılığı, ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir" dedi.

Türkiye trilyon dolarlık F-35 programında üretim ortaklarından biri.

Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkların askıya alınabileceği tehdidinde bulunmuştu.