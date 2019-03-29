Başörtülülere hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Havalimanında çektiği videoda başörtülülere nefret kusan Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

İzmir'den İstanbul'a gelen ve havalimanında çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen Bülent Kökoğlu isimli şahıs gözaltına alındı.

Kökoğlu, havalimanında çektiği video ile başörtülülere 'Her yerde pis başörtülüler var', 'Kara Fatmalar', 'Ninjalar' gibi hakaretlerde bulunmuştu.

UZAKTAN ŞİFA SEANSI SAHTEKARI

Uçakla İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra Havalimanı'nda kamerasını açıp mütedeyyin insanlara hakaretler yağdırmaya başlayan Bülent Kökoğlu isimli densiz, izleyenleri şoke etti.

Kamerasına konuşarak kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar.