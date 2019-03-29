29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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ABD ile ilgili skandal iddia!

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ABD Enerji Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışı için Amerikan şirketlerine izin verdiği iddia edildi.
ABD ile ilgili skandal iddia!
ABD ile ilgili skandal iddia! ABD ile ilgili skandal iddia! ABD ile ilgili skandal iddia!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul'daki  başkonsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin ardından gündeme gelen ve birçok  kesim tarafından eleştirilen ABD'nin Suudi Arabistan ile yapacağı nükleer  ortaklığa ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Beast internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Enerji Bakanlığının, Suudi Arabistan ile nükleer konusunda iş  yapmak isteyen bazı şirketlere yetki verdiği belirtildi.

Haberde, Enerji Bakanlığının, şirketlerin Suudi Arabistan ile nükleer iş birliği yapabilmeleri için gerekli olan "Part 810" yetkisini hangi şirketlere verdiğinin ve bu yetkilerin kapsamının ne olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.

HÜKÜMETTEN İZİN ALMA ŞARTI

ABD'de federal kanunlar, Amerikan firmalarının Suudi Arabistan ile nükleer teknoloji, üretim ve geliştirme konularında iş birliği yapabilmeleri için hükümetten izin almalarını şart koşuyor.

Haberde, ABD Enerji Bakanlığının, Daily Beast'in sorularına yanıt vermediğinin altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış  İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili oturuma  katılmıştı. ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin  değerlendirmeler yaptığı oturumda, Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad ile görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşma sık sık gündeme gelmişti.

Kaliforniya Vekili Brad Sherman oturumda, "Cemal Kaşıkçı hunharca  katledildi. Şu ana kadar verdiğimiz tepki, bu 17 haydutun Disneyland'e  gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından  Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde  kemik testeresi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da  güvenmemelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.

NEW YORK TİMES'IN İDDİASI 

ABD'nin New York Times gazetesi de ay başında geçtiği haberde, ABD  Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan  ziyaretinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suudi nükleer programı ve Amerikan yardımını görüştüğünü yazmıştı.

Suudi Arabistan'a nükleer reaktörler satma planının, aralarında Eski  Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu bir grup emekli ulusal  güvenlik yetkilisi tarafından ortaya atıldığı öne sürülen haberde, önce Suudi  Arabistan'da 40 nükleer santral oluşturulması kararı alındığı ancak, şimdilik sadece iki nükleer santral ile başlanmasının planlandığı kaydedilmişti.

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