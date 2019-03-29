29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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"8 Nisan'da açıklayacağız!"

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"8 Nisan'da açıklayacağız!"
Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak canlı yayından gündeme dair merak edilenleri cevapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

 

Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.  Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.

YABANCIYA BORÇ TL VERİLMEMESİ

 

Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. 

Borsa bugün dengeli bir gün geçirdi. Dengelenme süreci normal bir şekilde seyrediyor. Türkiye güçlü bir bilanço dönemiyle devam edecek. 

Türkiye'nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. 

8 NİSAN'DA AÇIKLAYACAĞIZ

 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız. Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek.

Türkiye insan kaynağı altyapısı olarak çok güçlü.Dünyadaki çarpışmalar yeni fırsatlar getiriyor. 

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