29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:47Öğle 13:14İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 92.120 0.29
  • Altın: 232,061 0.59
  • Dolar: 5,5983 0.94
  • Euro: 6,2878 0.98

Osmanlıya DEAŞ iftirası

»
Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "devletine" benzetti
Osmanlıya DEAŞ iftirası
Osmanlıya DEAŞ iftirası Osmanlıya DEAŞ iftirası Osmanlıya DEAŞ iftirası

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "devletine" benzetme iftirasında bulundu. Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı. Zahiri'nin makalesinde, "Daha önceki makalelerimde sürekli Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi" küstahlığında bulundu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu. Osmanlı Devleti'nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da "Utman" olarak tanıtmaya çalıştı.

Osmanlı cihan devleti ve hanedanına çeşitli iftiralarda bulunmak için İslam karşıtı çok sayıda Avrupalı tarihçiden aktarma yapılan makalede, Türk milletlerinin İslam'ı gerçek anlamda benimsemediklerini ve eski putperest inançlarının kalıntılarıyla karışık bir inançla tarihlerini sürdürdükleri yalanına yer verildi. Bunun da ötesine gidilerek Osmanlı Devleti'nin toplumlarda oluşturduğu kutuplaşmaların İslam dinini olumsuz etkilediği iddia edilen makalede, Osmanlının Balkanlardaki savaşlarının İslam'ı yaymak için değil, ganimetleri elde etmek amacıyla yapıldığı şeklinde kuru iftiralarda bulunuldu.

KARALAMA KAMPANYASI

Uzun süredir Türkiye'ye karşı yalan haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına 2017 yılında tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiralarla dolu haberler yapmaya hız vermişti. Son günlerdeki ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına karşı tepkilerin yoğunlaşmasıyla birlikte yeniden harekete geçen Ukaz, bir önceki gün de ABD merkezli bir gazeteye dayandırarak verdiği haberde terör örgütü DEAŞ'ın para ve altınlarının Türkiye'ye intikal ettiği iftirasıyla algı oluşturmaya çalıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Osmanlıya DEAŞ iftirasıOsmanlıya DEAŞ iftirasıSuudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "devletine" benzetti
Ruslar Venezuela'ya ikinci uçağı da indirdiRuslar Venezuela'ya ikinci uçağı da indirdiRusya'nın, 2 uçak askeri malzeme ve mühimmatı Venezuela'ya göndermesi üzerine açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.
ABD ile ilgili skandal iddia!ABD ile ilgili skandal iddia!ABD Enerji Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışı için Amerikan şirketlerine izin verdiği iddia edildi.
ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısıABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısıABD'li senatörler F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini önlemek için yasa tasarısı hazırladı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın alması Washington'da endişelere neden olmuştu.
Venezuela tekrar diken üstünde!Venezuela tekrar diken üstünde!Rusya'nın Venezuela'ya asker göndermesi ve Trump'ın "Rusya'nın oradan çıkması gerek" demesinin ardından ülkede son dönemlerde azalan gerginlik tekrar yükseldi.
Kazakistan'da askeri helikopter düştü!Kazakistan'da askeri helikopter düştü!Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu.
  • ABD'ye büyük şok! Tamamen yalnız kaldı28 Mart 2019 Perşembe 07:26
  • Dev bankaya polis baskını28 Mart 2019 Perşembe 07:12
  • "Rusya'nın oradan çıkması gerek!"28 Mart 2019 Perşembe 07:07
  • Kriz devam ediyor! Destek alamadı28 Mart 2019 Perşembe 07:03
  • AB'den ABD ve İsrail'e sert tepki!27 Mart 2019 Çarşamba 14:52
  • Katilin destekçisi bakın kim çıktı!27 Mart 2019 Çarşamba 14:15
  • Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürpriz gelişme!27 Mart 2019 Çarşamba 13:53
  • Çin oyunu seyirci bulamadı27 Mart 2019 Çarşamba 09:04
  • BMGK'deki AB ülkelerinden 'Golan Tepeleri İsrail toprağı değil' açıklaması27 Mart 2019 Çarşamba 08:48
  • Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler26 Mart 2019 Salı 11:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri