Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü

İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

AA'nın geçtiği haberde de "İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti" bilgisi aktarıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Şahin, yangınla ilgili şunları kaydetti:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar. Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.'