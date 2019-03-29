Akar: Kandil'deki operasyonların devamı gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı konusunda "Bunların devamı gelecek." dedi.

Kandil’deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bunların devamı gelecek." dedi.

OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personelin ihraç edildiğini belirten Akar, "FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Bu tür gidişat çok tehlikeli"

Akar, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin, "Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Ege'deki gelişmeler konusunda ise "Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.