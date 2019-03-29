29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Rusya Müslüman Kırım Tatarlarını gözaltına aldı

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Rusya, "Hizb-ut Tahrir" suçlamasıyla Kırım Tatarlarını sindirmeye devam ediyor.
Rusya Müslüman Kırım Tatarlarını gözaltına aldı
Rusya Müslüman Kırım Tatarlarını gözaltına aldı Rusya Müslüman Kırım Tatarlarını gözaltına aldı Rusya Müslüman Kırım Tatarlarını gözaltına aldı

Rusya'nın sistematik olarak yürüttüğü 'Kırım Tatarlarını sindirme politikası' aralıksız olarak devam ediyor. Kırım'da bir çok adrese baskın düzenleyen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 20 Kırım Tatarını gözaltına aldı.

Baskınlar Kırım Tatarlarının yoğunlukta yaşadığı Akmescit’in Kamenka, Strogonovka, Belogorsk’un Vladimirovka köylerinde gerçekleşti. 'Hizb-ut Tahrir' üyeliği ile suçlanan Kırım Tatarlarının büyük çoğunluğu 'Kırım Dayanışma Hareketi' aktivistlerinden oluşuyor. Aktivistler, Rusya'nın işgaline karşı çalışma yürütüyor.

Sputnik, Kırım'da işgali kabul etmeyen Müslümanlar için standart suçlama olan Hizb-ut Tahrir ile ilgili bir haber servis ederek, gözaltına alınanların bu grubun üyesi olduğunu ileri sürdü.

Baskınlar sırasında yaşanan diğer bir hukuksuzluk ise, avukatların gözaltılar sırasında evlere alınmamış olması.

GÖZALTINA ALINANLAR TUTUKLANDI

Rusya'nın hukuksuz şekilde gözaltına aldığı Kırım Tatarları 15 Mayıs'a kadar tutuklandı. Daha önce de buna benzer işlemler yapan Rusya, çeşitli bahanelerle tutukluluk süresini uzatmıştı. Kırım'da son gözaltı ve tutuklamaların öncesinde 37 kişi dini suçlamalarla tutuklanmıştı. Bu sayı yenilerle birlikte 60 kişi oldu.

CEZAEVİNDE 'ANİ' ÖLÜM

Rusya 2013 yılından bu yana Kırım Tatarlarına baskı uyguluyor. Gözaltı ve tutuklamalar ise 2014 yılında başladı. 2014-2019 yılları arasında 31 Kırım Tatarı Hizb-ut Tahrir, 4 Kırım Tatarı Tebliği Cemaat, 2 Ukraynalı Yehova Şahitleri suçlamasıyla tutuklandı. İki kişiden biri cezaevinde 'aniden' öldü.

Kırım'da bulunan Rus gazeteci Anton Naumlyuk'un verdiği bilgilere göre, gözaltına alınıp tutuklanan Kırım Tatarlarına şiddet uygulandı. Gözaltıları protesto eden Kırım Tatarları da gözaltına alındı.

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