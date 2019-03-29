ABD'deki skandal F-35 kararına Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya geldi.

İkili, ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- (ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. "Ben böyle istiyorum böyle olacak" zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz.

- Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

- Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.

- Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı.

Sergey Lavrov'un açıklamalarından satır başları;

- Putin ve Erdoğan'ın toplantısına hazırlık için bu toplantıyı gerçekleştirdik. İki lider Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Türkiye ile ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artıyor. 100 milyar dolar hedefine çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

- Aynı şekilde askeri ve savunma işbirliği konularını da ele aldık. S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusundaki çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz.

- Önümüzdeki dönemde vize serbestisi için çalışmalara devam ediyoruz.

- (ABD’nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir.