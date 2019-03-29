29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:47Öğle 13:14İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.935 0.88
  • Altın: 234,506 1.65
  • Dolar: 5,6354 1.61
  • Euro: 6,3302 1.66

Sahte mehdi tutuklandı

»
Kendinin mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P. tutuklandı.
Sahte mehdi tutuklandı
Sahte mehdi tutuklandı Sahte mehdi tutuklandı Sahte mehdi tutuklandı

Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi’nde 12 Mart gecesi define tüneli kazan Cemal Gülgör ve Enes Uçkan, yaşanan patlama sonucu kayboldu. Günlerdir çocuklarından haber alamayan iki madencinin ailesi Müge Anlı’ya konuk olarak yardım istedi. Müge Anlı, yaptığı araştırmalar sonucu kayıp Cemal Gülgör ve Enes Uçkan’ı Nur Mehmet P. adındaki bir şahsın, "Ben mehdiyim. Define görüyorum" diyerek iki arkadaşa 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda define tüneli kazdırdığı ortaya açıklanmıştı.

Müge Anlı’nın yaptığı yayınlar Silivri Savcılığınca ihbar kabul edildi ve mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P.’nin tutuklanmasına karar verdi. Dün canlı yayında sahte mehdi, "Ben bu işte profesyonelim. Orada Süleyman Peygamberin karısı Belkıs için yaptırdığı hazine var" diyerek izleyenleri şaşırtmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sahte mehdi tutuklandıSahte mehdi tutuklandıKendinin mehdi olduğunu iddia ederek define kazdıran Nur Mehmet P. tutuklandı.
Bakan açıkladı: 5 bin personel alınacakBakan açıkladı: 5 bin personel alınacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1200 tane orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5000 personel alımı yapacağız. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak" dedi.
ABD'deki skandal F-35 kararına Türkiye'den sert tepki!ABD'deki skandal F-35 kararına Türkiye'den sert tepki!Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
"Bizim onlarla işimiz yok!""Bizim onlarla işimiz yok!"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla mitinginde halka hitap etti.
Okullara seçim tatili!Okullara seçim tatili!MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.
Hakaret yağdırmıştı! O densiz geri vites yaptıHakaret yağdırmıştı! O densiz geri vites yaptıAtatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği için gözaltına alınan Bülent K, sağlık kontrolünden geçirildi.
  • Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü29 Mart 2019 Cuma 10:23
  • Akar: Kandil'deki operasyonların devamı gelecek29 Mart 2019 Cuma 10:00
  • 'Ayasofya kanunsuz şekilde müze yapıldı'29 Mart 2019 Cuma 08:43
  • Ankara'da kadın polis nişanlısını vurup intihar etti29 Mart 2019 Cuma 08:21
  • "8 Nisan'da açıklayacağız!"28 Mart 2019 Perşembe 22:25
  • Yıl sonuna kadar ücretsiz!28 Mart 2019 Perşembe 21:24
  • Başörtülülere hakaret eden şahıs gözaltına alındı28 Mart 2019 Perşembe 18:17
  • İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayına silahlı saldırı28 Mart 2019 Perşembe 14:30
  • Niğde'de nükleer madde ele geçirildi!28 Mart 2019 Perşembe 14:00
  • Cinayeti narkoz aydınlattı!28 Mart 2019 Perşembe 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri