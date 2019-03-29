29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Almanya ırkçılığın yolunu böyle açtı

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Almanya’da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, polislerin görevlerine devamı yönünde karar verdi.
Almanya ırkçılığın yolunu böyle açtı
Almanya ırkçılığın yolunu böyle açtı Almanya ırkçılığın yolunu böyle açtı Almanya ırkçılığın yolunu böyle açtı

Augsburger Allgemeine gazetesi, mahkeme kararını da haber yaparak, olayın geçmişini okuyucuyla paylaştı.

Olay 21 Eylül 2016’da Almanya’nın  Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde gerçekleşmişti. Baden-Württemberg eyaletindeki Giengen an der Brenz kentinde görevli 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi. 5 polis, aldıkları yiyeceklerle, tek başına oturmakta olan 25 yaşındaki Senegalli bir mültecinin masasına oturdu. Polislerden 43 yaşındaki başkomiser, siyahi gence kasıtlı ve sebepsiz olarak çarpıp ona, “Zenci, memleketine git’’ dedi ve elindeki hamburgeri mültecinin kafasına bastırdı. Tacizci polislere tepki vermeyen mülteci, masadan kalkıp mekânı terk edince, 43 yaşındaki başkomiser Senegalli gencin arkasından hızlıca ona doğru yürüdü ve elindeki plastik tepsiyi kafasına vurmaya uğraştı. Mülteci genç ise kendini savunmaya çalıştı. Bu arada diğer polisler de mülteci gence saldırdı.

Olay mahkemeye intikal etti ve polisler ilk duruşmada iddiaların birçoğunu reddetti ancak ikinci duruşmada yaşananları itiraf edip, yaptıklarının alkolün tesirinden kaynaklandığını belirterek pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme ise polislerin pişmanlıklarını inandırıcı bulup, Senegalli mülteciyi taciz eden polislere meslekten azledilecek kadar ceza vermedi.

ALMAN MEDYASI POLİSLERE VERİLEN CEZAYI ‘KOMİK’ BULDU

Augsburger Allgemeine gazetesi, Augsburg Sulh Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmayla ilgili olarak detayları haberine taşıyarak, polislerin ‘alkol’ gerekçesiyle çok hafif cezalar aldıklarını, tecil edilen hapis cezalarının süresinin de komik olduğunu yazdı.

Gazete, polisin duruşmada “Yaptığım, kabul edilip hoş görülecek bir davranış değil. Pişmanlığımı nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne kadar özür dilesem de azdır. Alkollü olmam yüzünden kontrolümü kaybettiğim utanç verici bir olaya sebep oldum” sözlerine yer vererek, aynı polisin sosyal medya üzerinden Başbakan Merkel ve mülteciler aleyhine ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu duyurdu.

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