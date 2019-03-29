29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Samsun'da iş yerinde ölen esnaf 2 ay sonra fark edildi

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Korkunç olay Samsun'da meydana geldi. 70 yaşındaki Hidayet Er isimli esnaf 2 ay boyunca dükkanını açmadı. İşin garip tarafı, ne komşu esnaf ne de bir yakını Er'i ne aradı, ne sordu.
Samsun'da iş yerinde ölen esnaf 2 ay sonra fark edildi
Samsun'da iş yerinde ölen esnaf 2 ay sonra fark edildi Samsun'da iş yerinde ölen esnaf 2 ay sonra fark edildi Samsun'da iş yerinde ölen esnaf 2 ay sonra fark edildi

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde esnafın kötü koku geldiğini bildirdiği iş yerine giren polisler, Hidayet Er'in (70) cansız bedenini buldu.

Hidayet Er'in cansız bedeni dükkanından gelenin kokunun şikayet edilmesiyle ortaya çıktı

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi 42'nci Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, iş yerine girdi. Ekipler yerde Hidayet Er'in cansız bedenini buldu. Yaklaşık 2 ay önce öldüğü değerlendirilen iş yeri sahibi Er'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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