30 Mart 2019 Cumartesi19 Recep 1440
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Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak!

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan ( YSK) bu pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak ola seçmenlere yönelik yeni bir bilgilendirme geldi.
Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak!
Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak!

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kurum'dan e-devlet'te e-posta adrese kayıtlı olan seçmenlere, "Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler" başlığıyla gönderilen e-postada, "önemli" ibaresiyle şu ifadelere yer verildi:

"Önemli : Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir."

2014'TE YASAKLANMIŞTI

Seçmenlerin oy verme işlemi sırasında cep telefonu kullanımı ile düzenleme, daha önce 2014 yılındaki yerel seçimler öncesi de gündeme gelmişti. YSK'nın o yıl aldığı kararla, "298 sayılı Kanun'un 92. maddesinin son fıkrası ile Kurulumuzun 8/1/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı eki 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge'nin 34. maddesinin "Oy verme işlemi" başlıklı (B) maddesinin (2) numaralı bendi uyarınca cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaklanmış olduğundan, bu tür cihazlarla kapalı oy verme yerine girilemeyeceğine, bu tür cihazları kullanmakta direnen kişilere oy kullandırılamayacağına ve buna ilişkin her türlü tedbiri almaya 298 sayılı Kanun'un 82. maddesine göre sandık kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanlarının yetkili olduğuna" oybirliği ile karar verilmişti.

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