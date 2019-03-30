30 Mart 2019 Cumartesi19 Recep 1440
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Erdoğan'dan tapu uyarısı!

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Erdoğan'dan tapu uyarısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de yaşanan tapu sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan tapu uyarısı! Erdoğan'dan tapu uyarısı! Erdoğan'dan tapu uyarısı!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "CHP kimlerle ortaklık yapıyor. 4'lü mekanizma. Şimdi bu 4'lü mekanizmaya gelin pazar günü Osmanlı tokadını sandıklarda atalım. Bir kadın çıkıyor diyor ki biz sırtımızı YPG'ye dayadık. PYD'ye dayadık. Be kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Şuanda Sarıyer'i 5 yıldır yöneten zihniyet bunlar değil mi? Bu CHP bunlardan farklı mı? Bunlarla zaten el ele omuz omuza dolayısıyla bizim bu oyunu bozmamız lazım. Pazar günü bu işin gidişini değiştirelim. Seçimden sonra şayet bu pati kazanırsa CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine eş başkanlar atayacak mı eğer öyleyse bunların kim olduğunu bilmek bu şehirde yaşayan insanların hakkı değil mi?" şeklinde konuştu.

"SARIYER'DE PEK ÇOK PROJE HAYATA GEÇTİ, BUNLARDAN EN ÖNEMLİSİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİ"

Belediyelerin tapu sorunu çözemeyeceğini belirten Erdoğan, "Sarıyer'de pek çok proje hayata geçti. Bunlardan en önemlisi imar değişikliği. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimatım var. Şunu da bilin, sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorunu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü Çevre Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size biz tapu dağıtacağız der. Tapu kadastro müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı. Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı. Biz burada alt yapı çalışmalarını yaptık. Seçimden sonrada bir taraftan Binali Yıldırım bey bir taraftan da Salih Bayraktar bey ve Ankara'dan da biz el ele vereceğiz bu sorunlarını bitireceğiz. Sarıyer'i kalkındıran ne kadar yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası vardır" ifadelerini kullandı. 

Sarıyer ile ilgili projelerini anlatan Erdoğan, "Tarabya sahil düzenlemesine başladık, Sarıyer Caddesinde yaya alanı düzenlemelerine devam ediyoruz. Baltalimanı biyolojik su arıtma tesisinin yapımına başladık.

Metin Oktay Spor salonun inşası sürüyor. Yeni dönemde, Rumeli Feneri, Balıkçı köyü, Garipçe Köyü balıkçı barınağına modern usül ve imkanlarla balık avlayan balıkçılar için ürünlerini satabilecekleri bir pazar kuruyoruz. Garipçe köyünde yeni bir rıhtım inşa edeceğiz. Sarıyer'in trafiğini 4 yeni tünel ile rahatlatacağız. İlçemizde 24 farklı noktada toplam 6 bin 600 araç kapasiteli otoparklar yapacağız. Sarıyer'e toplamda 61 kilometrelik bisiklet yolu inşa edecek, akıllı bisiklet sistemi ile de bisiklet taşıma ve park etme sorunun ortadan kaldıracağız.

Hacıosman transfer merkezi ile vatandaşımıza daha hızlı erişim imkanı sunacağız. Sarıyer Kilyos koridoru 13 kilometre boyunca uzanacak. Beşiktaş Sarıyer koridoru ise Yıldız korusundan başlayarak Atatürk Arboretumu'na kadar sonlanacaktır. İçinde botanik bahçesi konferans salonu ve çeşitli sosyal tesislerin olacağı tabiat bilimleri bahçesini Sarıyer'e kazandıracağız. Sarıyer'de aynı zamanda bir Millet kıraathanesi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"TAPU MESELESİNİ BİZ ÇÖZERİZ. O BUNU YAPAMAZ AMA YALAN SÖYLER"

Sarıyer'de yaşanan tapu sorunuyla ilgili, Erdoğan şunları kaydetti: 

"Tapu meselesini biz çözeriz. O bunu yapamaz ama yalan söyler. Neden patronu da yalancı da o yüzden. Bana ve aileme de bunu yaptı. Man Adalarında bizim paramız varmış. Çıktı mecliste sallıyor kağıtları. Davayı açtı. Ne oldu sonra. 2 buçuk milyona mahkum oldu. Şimdi istinaf mahkemesinde istinaf mahkemesi de kararı verdiği anda 2 buçuk milyonu alacağım. alınca ben de bunu Mehmetçik vakfına hibe edeceğim. Çünkü bir nasihatte bay Kemal'e oradan vereyim."  

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