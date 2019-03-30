Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
30 Mart 2019 Cumartesi19 Recep 1440
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Mahkeme kararını verdi!
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