Süleyman efendi cemaati kararını verdi

Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, 31 Mart yerel seçimlerinde hizmetlerin büyük projelerle artarak devam etmesi için AK Parti'yi ve Cumhur ittifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.



Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran 2018 tarihinde ilk beyanatlarını kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurduklarını belirtti.

O tarihteki beyanatta, Süleyman Hilmi Tunahan'ın yaşayışını, verdiği mücadelelerini, hangi şuurla hareket ettiğini ve bazı veciz sözlerini bir nebze de olsa ifade etmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yine o zamanki beyanatta Kemal Bey ağabeyimizin ne kadar ferasetli, siyasi kararlar alıp, isabetli öngörülerde bulunduğundan da söz etmiştik. Bu beyanatımızda ise yaşanmış iki anekdotu paylaşmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

1950'li yıllarda Menderes döneminde, Süleyman Hilmi Tunahan'ın mahkeme sonuçlanıp beraat kararı verilmeden önce, fikir ve vicdani hürriyet olmaması sebebiyle tutuklandığı ve bazı nahoş hadiseleri yaşadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu menfi olaylara rağmen, zatına karşı yapılan hata ve zulümleri affetme erdemini ve büyüklüğünü göstererek, hapishaneden çıktıktan sonra reyini ve tercihini Demokrat Parti'den yana kullanma kararı almıştır. Tüm bu hadiselere şahit olup, bu karara şaşıran dedemizin bağlılarının merak içindeki soruları üzerine, dedemizin verdiği tarihi ve bugünümüze ışık tutacak, dava şuurunu her şeyin ötesinde gören cevap, bizce de dedemizin yaşayan talebeleri ve Kemal Bey ağabeyimizin tedrisatından da geçenler tarafınca da çok net, çok sarih ve çok açık şekilde malumdur. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur.

Diğer tarihi hadise, İstanbul'un çok büyük altyapı sorunları yaşadığı, çok büyük mahrumiyet ve mağduriyetlerin olduğu 1994 dönemi öncesi İstanbul'unda, Kemal Bey ağabey 1994 mahalle seçimleri geldiği vakit Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı topyekun desteklemiştir. Kemal Bey ağabey daha o yıllarda, Sayın Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz, vatanımız, milletimiz için çok büyük işler ve hizmetler yapacağı öngörüsünde bulunup, bunu yakın çevresiyle de paylaşmıştır. Dua ve desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Bu hadiselere şahit olanlar bizzat yaşamaktadırlar."

Şu anda Türkiye ve millet için çok büyük bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Referandumla değişen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimeti olarak, 31 Mart'tan sonra 4,5 yıllık bir seçimsiz döneme giriyoruz. Cumhuriyet tarihinde ortalama 1,5 senede seçim yaşanırken, artık bundan sonra seçimler 5 yılda bir yapılacaktır.

Değişen hükümet sisteminde daha etkin, icraatçı, hızlı ve çözüm odaklı bir yapıya dönüşmesiyle bu 4,5 yıllık dönem, ülkemizin istikrarı, güvenliği, huzuru, refahının sürdürülebilir olması, milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması ve vizyon projelerimizin hayata geçirilmesi için çok büyük önem arz etmektedir.

Süleyman Hilmi Tunahan bağlılarının her zaman milletin, devletin, ülkenin yanında olduğunu belirtmekle beraber, Efendi Hazretleri'ne bağlı olanlar bu seçimde de AK iplikle siyah ipliği doğru şekilde ayıracaktır.

31 Mart yerel seçimlerinde, ülkemizin istikrarı, huzuru, refahı, aydınlık geleceği ve hizmetlerin büyük projelerle artarak devam etmesi için, AK Partili aday olan il ve ilçelerde AK Partili belediye başkan adaylarımızı, Cumhur İttifakı adayımız olan il ve ilçelerde de Cumhur İttifakı adaylarımızı, bizi seven tüm kardeşlerimizle birlikte destekleyeceğimizi beyan eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KAYNAK: AA