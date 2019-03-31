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PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi

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Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç sınırında PKK’ya giden 2 milyon dolarlık silah ve mühimmat dolu 3 TIR'a el konuldu. Tüm silahların sıfır ve oldukça etkin savaş araçlarından seçildiği dikkat çekti. Silahlar arasında keskin nişancı tüfekleri de bulunuyor.
PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi


Münbiç sınırında durdurulan 3 TIR’da gizli bölmelere zulalanmış cephane bulundu. PKK’ya giden 2 milyon dolarlık silah ve mühimmata el konuldu. Tüm silahların sıfır olduğu gözlenirken, sevkiyattaki keskin nişancı tüfekleri dikkat çekti.

 

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan ve terör işgalindeki Münbiç’in sınır kasabaları arasında yer alan Keibe bölgesinde, PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Suriyeli muhaliflere ait polis biriminin 3 TIR’da gerçekleştirdikleri ayrıntılı aramada gizli bölmeler tespit edildi.

Büyük uğraşlar sonucu açılan zulalarda çok sayıda BKS, Kaleşnikof ve 23 mm’lik otomatik tüfek, tanksavar füzesi, RPG tipi roket ve çok miktarda mühimmat bulundu. Çobanbey bölgesi polis birimince yakalanan 2 milyon dolarlık silah ve mühimmata el koyuldu.

 

SİLAHLAR SIFIR

Olaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren Asayiş Emniyet Sorumlusu Mustafa Alluş, silah ve mühimmatın 2 TIR’a İdlib’den, diğer TIR’a ise El Bab’dan yüklendiğini söyledi.

Roketatar ve silahların TIR’lardaki gizli bölmelerde Münbiç’e sokulduğunu anlatan Alluş, tüm silahların sıfır ve oldukça etkin savaş araçlarından seçildiğini kaydetti.

Mustafa Alluş, yakalanan silahlar arasında keskin nişancı tüfeklerinin de bulunduğunu, bölge genelinde teftiş ve ayrıntılı arama konusunda faaliyetlerin yoğunlaştığını bildirdi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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