Cumhur ittifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki: Bundan sonra millet ne derse o olur.
31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Özhaseki oyunu kullandı
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