31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Özhaseki oyunu kullandı

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Özhaseki oyunu kullandı
Cumhur ittifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı ve açıklamalarda bulunuyor.
Özhaseki oyunu kullandı Özhaseki oyunu kullandı Özhaseki oyunu kullandı

Cumhur ittifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki: Bundan sonra millet ne derse o olur.

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