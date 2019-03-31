CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulası ele geçirildi

CHP adına basılan sahte oy pusulaları ortaya çıktı. Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde il merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince CHP'ye mühür basılmış 2 tane sahte oy pusulası ele geçirildi.

CHP'de adına mühürlenmiş sahte oy pusulası büyük tepki topladı. Ardahan merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu'nda güvenlik görevlilerince, bir şahsın elinde CHP kısmına "evet" mührü basılmış iki adet sahte oy pusulası fotokopisi ele geçirildi.

TUTANAK TUTULARAK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınarak, tutanak ilçe seçim kuruluna gönderildi.

PENDİK'TE DE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul-Pendik'te 2227 nolu sandıkta bulunan görevliler seçmene CHP'ye mühür basılmış pusulalar vermiş, bu durum oy kullanma esnasında seçmen tarafından fark edilerek tutanak tutulmuş ve itiraz gerçekleştirilmiştir.



