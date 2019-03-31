Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Denizli'de şiddetli deprem!
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