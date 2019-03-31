31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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CHP'li başkan adayı gözaltına alındı

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CHP'li başkan adayı gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya’yı “darp” ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
CHP'li başkan adayı gözaltına alındı CHP'li başkan adayı gözaltına alındı CHP'li başkan adayı gözaltına alındı

Şanlıurfa Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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