31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı

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Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım birinci çıktı.
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım birinci çıktı.

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