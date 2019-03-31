Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım birinci çıktı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım birinci çıktı.