31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 93.784 1.81
  • Altın: 231,970 0.56
  • Dolar: 5,6359 1.62
  • Euro: 6,3264 1.60

İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları

»
İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanama işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı. İzmir ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar belli oldu.
İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 artmıştı. 

İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi. 

İşte sandıkların açılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar; 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK SONUÇLARI; 

 

Nihat ZEYBEKÇİ (Cumhur İttifakı Adayı):  37.4

Tunç SOYER(Millet İttifakı Adayı):​ 58.37

 

İZMİR İLÇELERİNDEN GELEN İLK SONUÇLAR; 

 

Aliağa 

AK Parti:52.85           CHP:45.33

Balçova

AK Parti: 25.02                    CHP: 66.62

Bayındır

AK Parti: %54.08           CHP: %31.62

Bayraklı

AK Parti: 30.65                     CHP: 77.08

Bornova

AK Parti: 27.47                   CHP:66.28

Buca

AK Parti:41.6                      CHP:54.52

Çiğli

AK Parti: 26.99                     CHP:59.07

Foça

MHP: 46.97                    CHP: 57.17

Gaziemir

AK Parti:39.23                      CHP: 57.42

Güzelbahçe

AK Parti: 58.11              CHP: 39.46

Karabağlar

AK Parti: 76.06                      CHP: 21.83

Karşıyaka

AK Parti: 18.94                     CHP: 74.47

Kemalpaşa

AK Parti: %44.6            CHP: %38.46

Konak

AK Parti:  %33            CHP: %63

Menderes

AK Parti:44.15                      CHP: 55.31

Menemen

AK Parti:  %56.76           CHP: %41.44

Narlıdere

AK Parti:  13.56                    CHP:74.8

Seferihisar

AK Parti: 28                     CHP: 71.11

Selçuk

AK Parti:   %31.05        CHP: %57.7

Torbalı

AK Parti:  46.02                    CHP: 51.38

Urla

AK Parti:26.22                      CHP: 68.47

Bergama

AK Parti:    %50.63        CHP: %44.93

Beydağ

AK Parti: 43.27                     CHP: 56.73

Çeşme

AK Parti: %39.84           CHP: %57.4

Dikili

MHP: 31.4                     CHP: 47.37

Karaburun
 

AK Parti: 39.75                      CHP: 37.35

Kınık
 

AK Parti: 57.78                     CHP: 38.62

Kiraz
 

AK Parti: %41.07            DSP: %46.71

Ödemiş

AK Parti: 48.89                     CHP: 48.31

Tire

AK Parti:  38.21                 İP: 58.54

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçlarıİzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanama işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı. İzmir ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar belli oldu.
İlk Belediye Başkanı belli oldu!İlk Belediye Başkanı belli oldu!Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktıErdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım birinci çıktı.
CHP'li başkan adayı gözaltına alındıCHP'li başkan adayı gözaltına alındıCumhuriyet Halk Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya’yı “darp” ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Özhaseki'den açıklamaÖzhaseki'den açıklamaAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını cevapladı
İstanbul ve Ankara'da ilk seçim sonuçlarıİstanbul ve Ankara'da ilk seçim sonuçlarıİstanbul'da açılan ilk sandıklara göre yüzde 52,48'lik oy ile Binali Yıldırım önde götürüyor.
  • Şanlıurfa'da sandık başında kanlı kavga! Onlarca yaralı var31 Mart 2019 Pazar 16:03
  • Denizli'de şiddetli deprem!31 Mart 2019 Pazar 14:52
  • CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulası ele geçirildi31 Mart 2019 Pazar 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu olay beni çok üzmüştür31 Mart 2019 Pazar 14:24
  • Diyarbakır'da sandık başında kavga: Yaralılar var31 Mart 2019 Pazar 12:09
  • İlk oy verme işlemi orada tamamlandı31 Mart 2019 Pazar 12:06
  • Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü31 Mart 2019 Pazar 11:56
  • Özhaseki oyunu kullandı31 Mart 2019 Pazar 11:55
  • Binali Yıldırım oyunu kullandı31 Mart 2019 Pazar 11:53
  • Bakan Soylu oyunu kullandı31 Mart 2019 Pazar 10:09
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri