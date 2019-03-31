İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanama işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı. İzmir ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 artmıştı.

İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi.

İşte sandıkların açılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar;

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK SONUÇLARI;

Nihat ZEYBEKÇİ (Cumhur İttifakı Adayı): 37.4

Tunç SOYER(Millet İttifakı Adayı):​ 58.37

İZMİR İLÇELERİNDEN GELEN İLK SONUÇLAR;

Aliağa

AK Parti:52.85 CHP:45.33

Balçova

AK Parti: 25.02 CHP: 66.62



Bayındır

AK Parti: %54.08 CHP: %31.62

Bayraklı

AK Parti: 30.65 CHP: 77.08

Bornova

AK Parti: 27.47 CHP:66.28

Buca



AK Parti:41.6 CHP:54.52

Çiğli

AK Parti: 26.99 CHP:59.07

Foça

MHP: 46.97 CHP: 57.17

Gaziemir

AK Parti:39.23 CHP: 57.42

Güzelbahçe

AK Parti: 58.11 CHP: 39.46

Karabağlar

AK Parti: 76.06 CHP: 21.83

Karşıyaka

AK Parti: 18.94 CHP: 74.47

Kemalpaşa

AK Parti: %44.6 CHP: %38.46

Konak

AK Parti: %33 CHP: %63



Menderes

AK Parti:44.15 CHP: 55.31

Menemen

AK Parti: %56.76 CHP: %41.44

Narlıdere

AK Parti: 13.56 CHP:74.8

Seferihisar

AK Parti: 28 CHP: 71.11

Selçuk

AK Parti: %31.05 CHP: %57.7

Torbalı

AK Parti: 46.02 CHP: 51.38

Urla

AK Parti:26.22 CHP: 68.47

Bergama

AK Parti: %50.63 CHP: %44.93

Beydağ

AK Parti: 43.27 CHP: 56.73

Çeşme

AK Parti: %39.84 CHP: %57.4

Dikili

MHP: 31.4 CHP: 47.37

Karaburun



AK Parti: 39.75 CHP: 37.35

Kınık



AK Parti: 57.78 CHP: 38.62

Kiraz



AK Parti: %41.07 DSP: %46.71

Ödemiş

AK Parti: 48.89 CHP: 48.31

Tire

AK Parti: 38.21 İP: 58.54