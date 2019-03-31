İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 artmıştı.
İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi.
İşte sandıkların açılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar;
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK SONUÇLARI;
Nihat ZEYBEKÇİ (Cumhur İttifakı Adayı): 37.4
Tunç SOYER(Millet İttifakı Adayı): 58.37
İZMİR İLÇELERİNDEN GELEN İLK SONUÇLAR;
Aliağa
AK Parti:52.85 CHP:45.33
Balçova
AK Parti: 25.02 CHP: 66.62
Bayındır
AK Parti: %54.08 CHP: %31.62
Bayraklı
AK Parti: 30.65 CHP: 77.08
Bornova
AK Parti: 27.47 CHP:66.28
Buca
AK Parti:41.6 CHP:54.52
Çiğli
AK Parti: 26.99 CHP:59.07
Foça
MHP: 46.97 CHP: 57.17
Gaziemir
AK Parti:39.23 CHP: 57.42
Güzelbahçe
AK Parti: 58.11 CHP: 39.46
Karabağlar
AK Parti: 76.06 CHP: 21.83
Karşıyaka
AK Parti: 18.94 CHP: 74.47
Kemalpaşa
AK Parti: %44.6 CHP: %38.46
Konak
AK Parti: %33 CHP: %63
Menderes
AK Parti:44.15 CHP: 55.31
Menemen
AK Parti: %56.76 CHP: %41.44
Narlıdere
AK Parti: 13.56 CHP:74.8
Seferihisar
AK Parti: 28 CHP: 71.11
Selçuk
AK Parti: %31.05 CHP: %57.7
Torbalı
AK Parti: 46.02 CHP: 51.38
Urla
AK Parti:26.22 CHP: 68.47
Bergama
AK Parti: %50.63 CHP: %44.93
Beydağ
AK Parti: 43.27 CHP: 56.73
Çeşme
AK Parti: %39.84 CHP: %57.4
Dikili
MHP: 31.4 CHP: 47.37
Karaburun
AK Parti: 39.75 CHP: 37.35
Kınık
AK Parti: 57.78 CHP: 38.62
Kiraz
AK Parti: %41.07 DSP: %46.71
Ödemiş
AK Parti: 48.89 CHP: 48.31
Tire
AK Parti: 38.21 İP: 58.54