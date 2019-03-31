31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

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Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu
Yurt genelinde oy sayımı devam ederken bazı ilçelerde kazananlar belli oldu. İşte o ilçeler ve kazanan isimler...
Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Yılmaz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Yılmaz bin 502, BBP adayı  Şerafettin Pervanlar bin 106, MHP adayı Oğuz Keleş 701 oy aldı.

 

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Turgut Özdem kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem 847, İYİ Parti adayı Serkan  Kocaoğlu 117, MHP adayı Soner Mazılıgüney 20 oy aldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer  Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.

 

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Yunus Akgül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yunus Akgül bin 156, CHP adayı Erfain  Tekin bin 11, MHP adayı Erhan Özgür 90 oy aldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Sinan Akbulut kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sinan Akbulut bin 501, MHP adayı Nazım  Subaşı bin 250, CHP adayı Nurettin Çiftçi 25 oy aldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Hüseyin Takan kazandı

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, CHP adayı Vasfi Kurdoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Vasfi Kurdoğlu 4 bin 378, AK Parti adayı  Coşkun Hekimoğlu 4 bin 326, bağımsız aday Turan Turgay Hatinoğlu 54 oy aldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Karadere kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Karadere 5 bin 62, İYİ Parti  adayı İbrahim Önal 4 bin 537, MHP adayı Tuğrul Yanıkoğlu 959 oy aldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatih Selimoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Selimoğlu bin 961, CHP adayı  Turgut Yasa 902, MHP adayı Filiz Şener Türkoğlu 263 oy aldı.

Kilis'te toplam 4 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu  belli olan 1'inde AK Parti kazandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Şakir Kaymak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şakir Kaymak bin 548, CHP adayı Tevfik  Metin Aktaş 735, MHP adayı Hüdai Hamdi Büyükpoyraz 285 oy aldı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Tevfik Atasoy bin 518, MHP adayı Aziz  Eraslan 740, İYİ Parti adayı Hasan Tosun 410 oy aldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan  sonuçlara göre, MHP adayı Ömer İsen kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer İsen 395, AK Parti adayı Hüseyin  Gülçiçek 327, CHP adayı Veysel Yaygan 221 oy aldı.

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