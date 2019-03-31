İşte Belediye Başkanı belli olan iller!

10 ilde belediye başkanları belli oldu. Kilis, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Rize, Bitlis, Tokat ve Sivas'ta AK Parti adayları kesin olmayan sonuçlara göre kazanırken Artvin ve Bilecik'de CHP adayları seçimi kazandı.

RİZE

Rize'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.



2004 yılında AK Parti’den İl Genel Meclis üyesi seçilen ve o dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Metin, resmi olmayan sonuçlara göre Rize Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Rize Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Reşat Kasap yürütüyordu.

TOKAT

Tokat'ta AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezindeki seçmenlerin çoğunluğunun oyunu elde ederek yeniden başkan seçildi.

KİLİS

Kilis'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu AK Parti'li aday Mehmet Abdi Bulut aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bulut, Kilis'in yeni belediye başkanı oldu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ercan Çimen yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterildi. Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

NİĞDE

Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

ARTVİN

Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı. Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Kocatepe yürütüyordu. Artvin'de AK Parti; Arhavi, Hopa, Borçka, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerin tamamında CHP'li adaylar kazandı. AK Parti sadece Murgul ilçesinde seçimi kazandı.

BİLECİK

Yerel seçimlere Millet İttifakı adayı olarak giren CHP'li Semih Şahin, 120 sandığın bulunduğu kentte resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak Bilecik’in yeni belediye başkanı oldu. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Nihat Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Selim Yağcı’nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.