31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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İmamoğlu'ndan ilginç açıklama

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CHP-İYİ Parti'nin (Millet İttifakı) İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "Veriler güven vermiyor, oyumuz yüzde 53.2" dedi.
İmamoğlu'ndan ilginç açıklama
İmamoğlu'ndan ilginç açıklama İmamoğlu'ndan ilginç açıklama İmamoğlu'ndan ilginç açıklama

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları devam ederken bir açıklama yaptı. 

 

İmamoğlu'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda sandıklar kapanalı 3.5 saat oluyor. Sayım işlemleri devam ediyor, tutanaklar hazırlanıyor. Biz de çok sıkı bir şekilde birbirini denetleyen sistemlerde süreci takip ediyoruz. Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yalandı. bu bizi çok üzdü. 1.5 saat sonra da YSK'dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Şu anda yüzde 27.6 net sonuçlar girildi. Şu anda CHP adayı olarak benim oyum yüzde 53.2. rakibimizin oranı yüzde 44.1. Enteresan bir şekilde veri çok yükseldi. Aynı zaman diliminde birçok şehirde veri girişi çok yavaş gidiyor. Biz de içeride sistemi kendinden çok emin şekilde yapıyor. Varsa bir manipülasyon YSK'nın veya AA'nın hassasiyete ve titiz olmaya davet ediyorum. Verileri elden geçirsinler. Bizdeki verilerin 4'te birini aşmış durumda. Şu anda veriyi vermek zorunda kadım. Bu saatte paylaşmayı doğru bulmuyoruz ama diğer tarafta yüzde 55'ten yüzde 75'lere çıkmış durumda. Gerçekçi değil. İyi bir istatistikçiyim. Bu veriler güven vermiyor. YSK ve AA'yı verileri ve sürecini kontrol etmesi ve toplumu doğru bilgilendirmesi için göreve çağırıyorum."

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