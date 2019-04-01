01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Yerel seçim sonuçları Dünya basınında!

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Yerel seçim sonuçları Dünya basınında!
31 Mart Yerel seçim oylamasının sona ermesi ve ilk sonuçların duyurulmasının ardından Dünya basını, seçim sonuçlarını manşetlerine taşıdı.
Yerel seçim sonuçları Dünya basınında! Yerel seçim sonuçları Dünya basınında! Yerel seçim sonuçları Dünya basınında!

Uluslararası ajanslar, televizyon kanalları ve haber siteleri, sabah saatlerinden itibaren Türkiye'deki yerel seçimleri takip ediyordu. Sandıklardan sonuçların gelmesinin ardından gelişmeler birçok yayın kuruluşunun manşetinde yer aldı.

 

İşte 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının Dünya basınına yansımaları:

Reuters: Erdoğan için büyük yenilgi!

"Oyların %90'ı sayılan yerel seçimlerde laik muhalefetteki CHP Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, %2,8 oy farkla Ankara'yı kazandı. AK Parti İstanbul'daki en büyük şehir ve başkent olan Ankara'yı kaybetti. Erdoğan'ın "hayatta kalma meselesi" olarak nitelendirdiği seçim sonuçları, onun için büyük bir tenilgi oldu. Erdoğan Türkiye'nin 2023'e kadar bir seçime gitmeyeceğini söylediği demeçte "Bazı şehirlerin kazanılıp bazılarını kaybettiğimizi kabul etmek zorundayız. Bu demokrasilerde bir zorunluluktur" dedi."

 

AP: İstanbul'da fark oldukça daraldı!

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar partisi, Türkiye için hayatta kalma mücadelesi olarak nitelendirdikleri seçimlerde, keskin bir ekonomik kriz sebebiyle kontrolü kaybettiler. Devletin yayın kuruluşu TRT'ye göre Erdoğan'ın muhafazakar, İslam merkezli partisi seçimlerde oyların %46'sını aldı. Ancak muhalefet partisi Ankara'da oyların çoğunluğunu kazandı. Erdoğan'ın partisi hala ülkenin ticaret merkezi olan İstanbul'u elde tutsa da, muhalefet adayı aradaki farkı oldukça azalttı."

KATİ PİRİ'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye raportörü Kati Piri ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu gece İstanbul'da uyuyacak kimse var mı?" dedi.

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