01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Nihat Zeybekci'den ilk açıklama

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Nihat Zeybekci'den ilk açıklama
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Nihat Zeybekci'den ilk açıklama Nihat Zeybekci'den ilk açıklama Nihat Zeybekci'den ilk açıklama

Zeybekci: ''Milletimizin iradesine saygı göstermek bizim için vazifedir"

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