HDP'ye büyük tokat!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde batıda bazı illerde aday göstermedi. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP, yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle bazı belediyelere kayyum atanan illerde HDP'nin oyunda düşüş yaşanması dikkati çekti.

Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de oy düşüşleri yaşayan HDP, Şırnak, Ağrı ve Bitlis'te AK Parti'nin gerisinde kalarak, belediye başkanlıklarını kaybetti. HDP, 2014 yerel seçimlerinde Iğdır ve Tunceli'de de seçimleri kaybetti. Iğdır'da MHP, Tunceli'de ise TKP'nin adayı seçimleri kazandı.

- HDP'nin kayyum ile yönetilen illerde oyları düştü

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü.

HDP oylarında en büyük düşüş ise Şırnak'ta yaşandı.

2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 oy ile belediye başkanlığı seçimlerini kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. AK Parti ise Şırnak'ta 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 29 olan oy oranını artırarak, yüzde 62 oy oranıyla kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin elinde bulunan ve kayyum atanan çok sayıda ilçede de seçimi kazandı.

HDP'nin 2014 seçimlerinde yüzde 42 oy oranı ile kazandığı Tunceli'de ise TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı.

HDP, kesin olmayan sonuçlara göre, 3'ü büyükşehir olmak üzere 7 il, 50 ilçe de belediye başkanlığını aldı.

MHP ile ittifakın AK Parti'de Kürt oylarının kaybına neden olacağı iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Cumhur İttifakı'na gelen oylar arttı.