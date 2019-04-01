Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı iller

Türkiye bugün yerel seçimde oy kullanmak için sandığa gitti. Ülkenin doğusunda sandıklar 16.00 itibariyle kapanırken diğer yerlerde oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 20.30 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;
1- BAYBURT: 86.81
2- ÇANKIRI: 82.00
3- AKSARAY: 80.53
4- GÜMÜŞHANE: 78.90
5- RİZE: 78.732
6- KASTAMONU: 78.00
7- KİLİS: 77.78
8- YOZGAT: 75.56
9- DÜZCE: 75.38
10- NEVŞEHİR: 74.35