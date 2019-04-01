Balkon konuşmasında Başkan Erdoğan'dan halka anlamlı mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini İstanbul’da takip eden ve sonuçların açıklanmasının ardından Ankara’ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine gelerek vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime, bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

"DİK DURACAĞIZ, DİKLEŞMEYECEĞİZ"

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla!

Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İBB Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu.

"MİLLETİMİZ BİZİ 15. DEFA SANDIKTA BİRİNCİ YAPTI"

Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya cumhur ittifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il 538 ilçe 778 belediye başkanlığı kazandık.

"SAYIN BAHÇELİ'YE VE MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Cumhur ittifakı olarak parlamentoda mıyız?

Cumhur ittifakının oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir orandadır.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve bu ittifaka gönül vermiş tüm MHP'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"KÜRT KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir.

Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm, mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da tebrik ediyorum.

"EKSİKLERİMİZİ DÜZELTMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR, EKSİĞİ KENDİMİZDE ARAYACAĞIZ"

Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit çalışmalarına başlıyoruz.

"HER OLANDA HAYIR VARDIR"

Kardeşlerim, şunu unutmayın, her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur.

Ankara'da ilçelerin çoğu cumhur ittifakında. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazla cumhur ittifakında.

Ama halkımız bazı yerlerde büyükşehiri vermese dahi ilçelerde cumhur ittifakını tercih etmiş.

Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa, bu itirazlarımızı yapacağız, nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız, önemli değil.

"ARZU ETTİĞİMİZ NETİCELERİ ALAMADIĞIMIZ YERLERDE SONUCUN SEBEBİNİ KENDİMİZDE ARAYACAĞIZ"

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum.

Biz siyaseti, milletle inatlaşma, milleti küçümseme değil sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz.

İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu faşizme çıkar, diktatörlüğe, zulme çıkar.

Bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık.

Hep söylediğim gibi şahsım dahil, hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye'den daha öncelikli değildir. Partimizden daha önemli de değildir.

Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz, bu oranda değerliyiz.

4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal, hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Allahıma hamdolsun. Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yoktur.

Ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü büyük oranda kestik.

Ülkemize Suriye sınırımız boyunca kurulan tuzağı kısmen bozmuştuk, şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye'yi güvenli bölge haline getirmektir.