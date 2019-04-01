01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Devlet Bahçeli'den ilk sözler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde kesim olmaya sonuçların belli olmasının ardından açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli'den ilk sözler
Devlet Bahçeli'den ilk sözler Devlet Bahçeli'den ilk sözler Devlet Bahçeli'den ilk sözler

Başkentte resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasından sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti.


Bahçeli, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır.” diye konuştu.

Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir.geçmiştir. Malatya'da 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgadan dolayı derin bir hüzün duyuyorum, Allah rahmet diliyor Saadet camiasına başsağlığı diliyoruz.



31 MART SEÇİMLERİ ZİLLETİ REDDETMİŞTİR

Seçim sonuçlarına cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaafa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir.

CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIR

Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır.  31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir.

Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri, terörist emeller çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

ARTIK SEÇİM GERİDE KALMIŞTIR

Artık seçim geride kalmıştır. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte, çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması düşünülemeyecektir.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümüne, müreffeh güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Tarihe karşı hem vefa, hem de gönül borcumuz vardır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir.

CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEK

Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhur İttifakı'nın kararlı, inançlı şekilde yola devam edeceğini herkes bilmelidir.

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