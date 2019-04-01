Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, İstanbul'da geciken seçim sonuçları hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 29 bin 408 oyla önde olduğunu belirtti.

100 SANDIK KALDI, FARK KAPANMIYOR

Sayılmayan 100 sandık olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu, bu oyların sayılması durumunda da farkın kapanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Erkem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"İSTANBUL'UN HAKKINI KORUYORUZ"

Süreç devam etmektedir, ilçe seçim kurullarında görev alan arkadaşlarıma, nöbet tutmaya devam etmelerini söylemek istiyorum. Bu süreç devam edene kadar orada olacağız. Burada korunan hak İstanbul'un hakkıdır.

"DÜNYA BİZİ İZLİYOR"

Şu anda dünya bizi izlemektedir. Keşke dünyaya İstanbul'un seçimini açıklayabilseydik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledik. Bizi ikna edici cümleler duymak istedik.

"İSTANBUL'U KAZANDIĞIMIZ ORTADADIR"

30.086'ta girilen sonuçlara göre biz öndeyiz



4 milyon 155 bin 966 Ekrem İmamoğlu

4 milyon 126 bin 558 Binali Yıldırım

29 bin 408 de aradaki farktır.

Kalan sandıklarda da ortalama 25 bin 500 geçerli oy olacaktır.

Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır.

İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye duyurmak isterim ki İstanbul'u kazandığımız ortadadır.