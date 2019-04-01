01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.
AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması
AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

 

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

Öte yandan  İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

yların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

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