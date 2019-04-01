Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir" ifadelerini kullandı.
01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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'Devam edeceğiz'
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