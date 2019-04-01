01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:42Öğle 13:13İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:56
    • 13°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 93.961 0.19
  • Altın: 231,460 -0.22
  • Dolar: 5,5768 -1.05
  • Euro: 6,2665 -0.95

Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi

»
Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde CHP adayı Ahmet Latif Karadeniz seçimi kazandı. Rabia Naz'ın babası "Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız" dedi.
Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi
Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde seçimi CHP adayı Ahmet Latif Karadeniz kazandı.

AK Partili mevcut belediye başkanına karşı büyük fark atan CHP adayının kazanmasının ardından açıklama yapan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Eynesil'de konuştu. Baba Vatan "Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah'ın izniyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

GİRESUN EYNESİL'DE SON DURUM:

EYNESİL

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 88,24

PARTİ ADAY OY ORANI OY SAYISI
CHP AHMET LATİF KARADENİZ % 57,73 2.355
AK PARTİ COŞKUN SOMUNCUOĞLU % 36,65 1.495
MHP EMRE KEMAL % 4,93 201
SAADET PARTİSİ HAKAN PEKDEMİR % 0,39 16
BTP ALİ KOCAMAN % 0,29 12

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.

Şaban Vatan, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'un ilk başörtülü başkanıİstanbul'un ilk başörtülü başkanı2019 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe belediye başkanı AK Partili Şeyma Döğücü oldu. Döğücü, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı oldu.
Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisiGiresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisiRabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde CHP adayı Ahmet Latif Karadeniz seçimi kazandı. Rabia Naz'ın babası "Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız" dedi.
'Devam edeceğiz''Devam edeceğiz'Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
İtiraz geldi Ak Parti kazandıİtiraz geldi Ak Parti kazandıEdirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu kazandı.
AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklamasıAK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklamasıAK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.
Güne acı haberle başladık: Yine kan aktı!Güne acı haberle başladık: Yine kan aktı!Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde oy kullanma işlemleri sonrası çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
  • Yavaş neler söyledi?01 Nisan 2019 Pazartesi 05:01
  • Balıkesir'de Büyükşehir'i AK Parti kazandı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:51
  • FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:50
  • Hangi parti kaç belediye kazandı?01 Nisan 2019 Pazartesi 04:48
  • 81 ilden 4 kadın belediye başkanı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:46
  • Hatay'da CHP kazandı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:46
  • Batman Gercüş’te ilk defa AK Parti belediyeyi kazandı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:44
  • İstanbul ilçelerinde seçim sonuçları01 Nisan 2019 Pazartesi 04:39
  • Ankara'da seçim sonuçları01 Nisan 2019 Pazartesi 04:36
  • Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar01 Nisan 2019 Pazartesi 04:33
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri