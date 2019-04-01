Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde seçimi CHP adayı Ahmet Latif Karadeniz kazandı.
AK Partili mevcut belediye başkanına karşı büyük fark atan CHP adayının kazanmasının ardından açıklama yapan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Eynesil'de konuştu. Baba Vatan "Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah'ın izniyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
GİRESUN EYNESİL'DE SON DURUM:
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 88,24
PARTİ ADAY OY ORANI OY SAYISI
CHP AHMET LATİF KARADENİZ % 57,73 2.355
AK PARTİ COŞKUN SOMUNCUOĞLU % 36,65 1.495
MHP EMRE KEMAL % 4,93 201
SAADET PARTİSİ HAKAN PEKDEMİR % 0,39 16
BTP ALİ KOCAMAN % 0,29 12
NE OLMUŞTU?
Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.
Şaban Vatan, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti.