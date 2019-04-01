01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir
Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle


Seçimleri yaptık, ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bir çok yerde sonuçlar açıklandı. İstanbul için sayım devam ediyor. Şu an itibari 14 sandık daha var. 25 bin civarında rakip aday, Ekrem İmamoğlu bizden fazla oy almış görünüyor. Bir konuya dikkat çekmek isterim.  319 bin 500 iptal oy var aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor. Yapılan bazı usulsüzlükler hatalı girişler var.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR, YSK MAZBATAYI KİME VERİRSE BAŞKAN ODUR

YSK mazbatayı kime verirsen başkan ol olacak biz tebrik etmesini biliriz sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor ama bir şeyi eksik bırakıyor 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin aradaki fark 660 bindi. Burada iptal oylar aradaki farkın 10,5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var her sandıkta 1 tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.''

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