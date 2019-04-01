AK Parti'den seçimde büyük usulsüzlük iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Şenocak konuşmasından satır başları;

- Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız.

- Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

- Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır.

- Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...