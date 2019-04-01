İstanbul el değiştirdi

İstanbul'da oy sayımı büyük ölçüde tamamlanırken, kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Her iki partinin yetkilileri de süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi.

İstanbullu seçmenler tercihini yaptı. İstanbul'da oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. 10.570.939 seçmen 31 bin 186 sandıkta oylarını kullandı.

YSK'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin olarak konuştu.

Güven, "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" dedi.

ANADOLU AJANSI'NIN (AA) VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUÇLARI

Açılan Sandık: % 99

Ekrem İmamoğlu (Millet İttifakı): 48.79

Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı): 48.51

Necdet Gökçınar (Saadet Partisi): 1.21

Muammer Aydın (DSP): 0.36