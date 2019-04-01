01 Nisan 2019 Pazartesi19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:42Öğle 13:13İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:56
    • 17°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 94.170 0.41
  • Altın: 230,883 -0.47
  • Dolar: 5,5373 -1.75
  • Euro: 6,2227 -1.64

İstanbul el değiştirdi

»
İstanbul el değiştirdi
İstanbul'da oy sayımı büyük ölçüde tamamlanırken, kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Her iki partinin yetkilileri de süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi.
İstanbul el değiştirdi İstanbul el değiştirdi İstanbul el değiştirdi

İstanbullu seçmenler tercihini yaptı. İstanbul'da oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. 10.570.939 seçmen 31 bin 186 sandıkta oylarını kullandı.

 YSK'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin olarak konuştu.

 Güven, "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" dedi.

ANADOLU AJANSI'NIN (AA) VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ SONUÇLARI

Açılan Sandık: % 99

Ekrem İmamoğlu (Millet İttifakı): 48.79

Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı): 48.51

Necdet Gökçınar (Saadet Partisi): 1.21

Muammer Aydın (DSP): 0.36

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doğu ilinde HDP'ye soğuk duş!Doğu ilinde HDP'ye soğuk duş!Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Hakkari'de 8 belediyeden 6'sını AK Parti adayları kazandı.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe geçersiz oy sayısı!İşte İstanbul'da ilçe ilçe geçersiz oy sayısı!31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'da sonuçlar henüz netlik kazanmadı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada geçersiz ve iptal sayılan 319 bin 500 oy olduğunu açıkladı.
İstanbul el değiştirdiİstanbul el değiştirdiİstanbul'da oy sayımı büyük ölçüde tamamlanırken, kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Her iki partinin yetkilileri de süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi.
AK Parti'den seçimde büyük usulsüzlük iddiasıAK Parti'den seçimde büyük usulsüzlük iddiasıAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.
Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilirBinali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilirAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul'un ilk başörtülü başkanıİstanbul'un ilk başörtülü başkanı2019 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe belediye başkanı AK Partili Şeyma Döğücü oldu. Döğücü, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı oldu.
  • Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi01 Nisan 2019 Pazartesi 12:20
  • 'Devam edeceğiz'01 Nisan 2019 Pazartesi 12:11
  • İtiraz geldi Ak Parti kazandı01 Nisan 2019 Pazartesi 12:07
  • AK Parti'den geçersiz oylarla ilgili son dakika açıklaması01 Nisan 2019 Pazartesi 11:50
  • Güne acı haberle başladık: Yine kan aktı!01 Nisan 2019 Pazartesi 11:41
  • Yavaş neler söyledi?01 Nisan 2019 Pazartesi 05:01
  • Balıkesir'de Büyükşehir'i AK Parti kazandı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:51
  • FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:50
  • Hangi parti kaç belediye kazandı?01 Nisan 2019 Pazartesi 04:48
  • 81 ilden 4 kadın belediye başkanı01 Nisan 2019 Pazartesi 04:46
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri