İşte İstanbul'da ilçe ilçe geçersiz oy sayısı!

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'da sonuçlar henüz netlik kazanmadı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada geçersiz ve iptal sayılan 319 bin 500 oy olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, "Önemli bir ayrıntı var. 319 bin iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatlarımız tespitini yaptılar. Şimdi ne olacak, onu söyleyeyim. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz, ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor. 2014 seçimlerinde iptal oylar 440 bin aradaki fark 660 bindi. İptal oyların tamamını kaybeden adaya yazsanız bile yetmiyordu. Buradaki iptal oylar sonucu değiştirebilir. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa 31 bin oy eder. Bu da aradaki farktan fazladır" dedi.

İşte ilçe ilçe İstanbul'da geçersiz sayılan oyların dağılımını gösteren tablo:



