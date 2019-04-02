Meteoroloji'den uyarı geldi! Şiddetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli fırtına etkili olacak. Türkiye'nin doğu bölgelerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu



ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.